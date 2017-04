C’est très simple, le jeu vidéo Fifa 17 lui a donné la sixième meilleure moyenne au monde en termes de puissance. "J’aurais déjà adoré être dans le top 50 mais 6e, c’est génial. Et je suis le meilleur Nigérian."

Le buste taillé, les bras gonflés, la mâchoire carrée et le regard droit, le médian défensif de 22 ans explique comment il s’est formé un corps d’athlète.

Les épaules

Avec 89 kilos pour 189 centimètres, Esiti est ce qu’on appelle un beau bébé. "Je suis né comme ça. C’est dans les gènes. Au Nigéria, même les petits sont costauds.

Mes équipiers me surnomment The Beast . Ça pourrait être négatif mais je ne le vois pas comme ça. Les journaux anglais m’ont appelé The Man-Moutain et au Portugal c’était El Muro.

J’ai toujours impressionné les gens. Tous mes amis me le disent mais je ne m’en rends pas compte. Je ne me sens pas costaud. Puis, je me vois en vidéo (rires). Là, je comprends pourquoi mon corps impressionne. J’ai l’air d’un big guy .

Mes amis me disent même que je marche avec les bras écartés tant mes épaules sont larges."

La tête

Même son look impressionne. Il s’est récemment rasé la tête et se laisse pousser la barbe. "J’ai toujours eu les cheveux courts mais j’ai un peu oublié de les couper. Je ne suis pas fan des excentricités. Vous ne me verrez pas avec les cheveux de Kara, par exemple. Mes parents n’aimeraient pas.

[...]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.