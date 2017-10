Thomas Foket est, pour la première fois, revenu sur son opération au cœur.

La nouvelle avait secoué le football belge en fin de mercato. Thomas Foket n'a pas signé à l'Atalanta à cause d'un souci cardiaque. "Quand le médecin a froncé les sourcils durant le test, je me suis dit que ça ne sentait pas bon. J'ai dû rester un jour de plus pour passer de nouveaux examens. Quelques jours plus tard, ils disaient que je n'étais pas en état de signer chez eux."

Débutent alors trois mois difficiles. Foket fonce chez un cardiologue renommé qui lui fait passer des tests et le rassure. "Il m'a fait comprendre qu'une opération me permettrait d'aller encore mieux qu'avant. J'ai toutefois cru durant une journée que tout était terminé pour moi. Je n'imaginais pas ne plus jouer au foot. Je lui ai demandé de m'opérer directement et tout est rentré dans l'ordre même si la semaine après l'opération a été difficile à vivre."

Son absence était fixée à 6 mois, "comme une blessure musculaire, me disais-je", mais le latéral est déjà de retour après 3 mois. Il jouera pour la seconde fois avec les espoirs ce soir. "Je ne reprendrai avec l'équipe A (NdlR : il était le 19e homme ce week-end) qu'au moment où je serai à 100 %. Je sens encore que ma condition n'est pas au sommet."

Il a également avoué ne plus trop penser à la Coupe du Monde. "J'ai reçu le soutien du sélectionneur et ça prouve que je compte à ses yeux, qu'il considère que je peux dépanner. Après, je ne pense plus trop à la Coupe du Monde. Ce serait génial d'y être mais je dois d'abord retrouver mon niveau à Gand."