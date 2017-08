Pas de tatouages, pas d’excentricités. Franko Andrijasevic est du genre discret. Marié à 21 ans, papa depuis bientôt deux ans, la star croate de 26 ans demeure humble. L’homme est également très croyant. Et La Gantoise aura bien besoin d’un coup de pouce du ciel.

Franko, le but que vous avez marqué ce week-end a ôté un peu de pression de vos épaules ?

"Vous pensez que j’en ai car j’ai coûté 4 millions mais cela n’a rien à voir selon moi. Si tu joues bien, tu es le roi. Mais on te descend en cas de mauvais match. Il n’y a pas de juste milieu en Croatie. La pression, tu te la mets donc toi-même."

Vous avez explosé la saison dernière avec plusieurs titres individuels. Comment expliquez-vous vous être révélé si tard ?

"À cause de ma taille (1m89) on me voyait peut-être davantage comme un défenseur central ou un milieu défensif. Puis, un coach a décidé de me mettre numéro 10. Je ne joue à ce poste que depuis 18 mois. Je devais peut-être passer par là. J’ai toujours cru en mes qualités mais ma croyance m’a toujours aidé."

Quand êtes-vous devenu croyant ?

"Quand ça va mal, on cherche toujours de l’aide. J’ai eu des périodes très compliquées, notamment à Hajduk Split. Tudor était coach et il m’a dit que je n’entrais pas dans ses plans. C’est à cette période que j’ai trouvé Dieu. Je me sens reposé à l’église. Tu peux connaître six mauvais jours, le septième tu vas écouter le prêtre et tu vas mieux. J’ai déjà passé quelques semaines sans m’y rendre et j’étais plus nerveux."

Avez-vous pris votre Bible en Autriche ?

"Toujours ! Sur mon smartphone. Parfois, une phrase suffit à me donner de la force."

Mais l’an passé vous avez insulté un arbitre. Ce n’est pas très catholique…

"J’en ai parlé au prêtre. J‘ai payé pour ma faute. Je fais toujours au mieux pour respecter Dieu mais je suis un homme, je fais donc des erreurs."

Avez-vous eu du mal à casser votre accord avec le Standard pour venir à Gand ?

"Lorsque j’ai serré la main des dirigeants du Standard, j’étais certain d’y signer. Mais tout le monde m’a dit de choisir Gand. La direction de Rijeka m’a appelé car Gand offrait plus. Je ne pouvais pas m’y opposer après ce que le club a fait pour moi."