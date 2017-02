Hein Vanhaezebrouck l'a encore affirmé mercredi à la veille de son duel avec Tottenham en 16es de finale aller (19h00) de l'Europa League, "La Gantoise n'a peur de personne".

La position délicate des Gantois en championnat, 8e et pour l'heure privés de play-off I, n'entame pas la volonté de bien faire sur la scène européenne face aux Spurs de Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et Mousa Dembélé.

Tottenham occupe pour l'heure une convaincante 3e place en Premier League et vient de la Ligue des Champions. Les Anglais sont favoris. "Ce sera une rencontre difficile", reconnaît Hein Vanhaezebrouck, l'entraîneur de La Gantoise. "Nous ne jouons pas seulement contre une équipe qui vient de Premier League, mais contre un club qui veut la gagner. Dans chaque compartiment du jeu, Tottenham possède d'énormément de qualités. Mais nous sommes La Gantoise et nous n'avons peur de personne. Nous l'avons montré en Ligue des Champions la saison dernière. Nous allons tout donner lors de cette rencontre et éviter les erreurs individuelles qui pourraient coûter cher. Nous voulons absolument préserver l'intérêt du match retour à Wembley. Nous jouerons donc pour la gagne", a martelé Hein Vanhaezebrouck qui fêtera précisément jeudi ses 53 ans.