"Je ne pense pas que j’irais à la Can, car je n’ai pas été sélectionné lors des deux ou trois derniers rendez-vous. Mais ce n’est pas la fin du monde." Ces mots sont signés Kalifa Koulibaly, lors de l’entretien qu’il nous avait avoué le 21 décembre dernier, avant La Gantoise - Anderlecht. "Je crois bien que je passerai le mois de janvier en Belgique", nous disait-il.

Il se trompait. Dix jours plus tard, l’attaquant buffalo apprenait sa sélection pour la Can, avec le Mali. Un rêve qui devenait réalité pour l’ancien buteur de Charleroi, qui ne connaîtra donc pas les joies des retrouvailles avec son ancien club vendredi soir. Une rencontre qu’il suivra peut-être depuis le Gabon. "Tout joueur africain rêve de jouer la Can", nous expliquait-il, un sourire malicieux aux lèvres. "C’est très important pour nous. Celui qui a la chance de prendre part à cette compétition doit en profiter un maximum."

Surtout lorsque c’est la première, comme c’est son cas. Les frissons des débuts en Coupe d’Afrique des nations, Coulibaly les connaîtra ce mardi, lors de l’entrée en lice des Maliens, face à l’Égypte (20h). Non sans objectif. "Le Mali veut franchir le premier tour mais on sait qu’on a un groupe costaud. L’Égypte, le Ghana et l’Ouganda sont de très bonnes équipes. Il va falloir être fort pour aller chercher la qualification."

Histoire de rendre fier et heureux le peuple malien. "Je ne l’ai jamais caché : je suis très attaché à mon pays. Toute ma famille est là-bas, sauf mon père et ma mère qui sont en France. Dès que j’ai des vacances, c’est destination Bamako. La sélection est donc très importante pour moi. J’en rêve depuis mon enfance."

Une enfance passée dans son quartier, à taper le ballon."À l’époque, le foot, c’était de l’amusement. Je me souviens que des coupes de quartier étaient organisées et qu’on y participait chaque année."