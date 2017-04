"Vous voyez, vous savez désormais serrer la main."

Yuya Kubo sourit lorsqu’on lui lance cette phrase sur le parking du centre d’entraînement de La Gantoise. Quelques minutes avant, le Japonais de 23 ans nous avouait que la manière européenne de dire bonjour l’avait choqué lorsqu’il a posé le pied sur le continent. "Ici, on serre la main et certains se font même la bise. Au Japon, on ne fait rien de cela. J’étais tout perdu au début, je ne savais pas quoi faire." (rires)

Vous vous penchez vers l’avant avec les mains jointes, comme vous l’avez fait après l’un de vos buts ?

(Il rit) "En fait, nous ne faisons pas du tout cela au Japon. C’est William (Troost-Ekong) qui m’a dit de célébrer mon but de la sorte. Quand on veut marquer le respect, on se penche juste vers l’avant."

En plus de ce choc culturel, il y a celui de la langue. Vous comprenez quelques mots de néerlandais ?

" Goeiedag ."

C’est un début. Heureusement, vous vous débrouillez un peu en anglais…

"Je fais de mon mieux et je n’hésite pas à demander de répéter ou de parler moins vite. Je m’ouvre de plus en plus aux autres."

Comment faites-vous pour passer le temps dans un pays que vous ne connaissez pas ?

[...]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.