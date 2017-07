La Gantoise sera opposée au 3e tour préliminaire de l'Europa League de football aux Autrichiens du SC Altach.

Ceux-ci ont éliminé les Bélarusses du Dinamo Brest 0-3 au 2e tour préliminaire retour. Les buts ont été inscrits par Nicolas Ngmaleu (8e), Stefan Nutz (44e) et Philipp Netzer (52e). Les deux équipes s'étaient séparées sur un partage 1-1 en Autriche, au match aller, la semaine dernière. La Gantoise accueillera Altach jeudi prochain 27 juillet et se rendront une semaine plus tard en Autriche.

Le SC Altach a pris la 4e place du championnat d'Autriche la saison dernière. Il ne dispute que sa 2e campagne européenne. En 2014, il avait été éliminé en barrages de l'Europa League par les Portugais de Belenenses (1-0 et 0-0) après avoir écarté au 3e tour préliminaire les Portugais du Vitoria Guimaraes (2-1, 4-1).

Cette saison, Altach a éliminé au 1er tour préliminaire les Géorgiens Chikhura Sachkhere (1-1 et 1-0).

Ostende jouera au 3e tour préliminaire face aux Français de l'Olympique Marseille. Match aller en France.

Zulte Waregem est directement qualifié pour la phase de groupes de l'Europa League en tantq ue vainqueur de la Coupe de Belgique.