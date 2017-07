La Gantoise a présenté jeudi sa nouvelle recrue, Deiver Machado (23 ans). Compatriote du Soulier d'Or José Izquierdo (Club Bruges), l'ailier est ambitieux: il veut être le meilleur Colombien du championnat de Belgique.

"Je suis heureux de pouvoir prester ici. Gand est désormais un club important. Je veux travailler dur pour aller plus loin. Je veux acquérir de l'expérience et me développer en tant que joueur. De plus, je peux me mettre plus en évidence ici afin de conquérir définitivement ma place en équipe nationale", a expliqué Machado.

"Je connais le football belge et je suis le football européen en général. J'ai eu des contacts avec des compatriotes, qui ont évolué dans celte compétition. Et bien, mon ambition est de devenir le meilleur Colombien de Belgique. Je sais que l'on joue plus vite en Jupiler Pro League mais cela ne devrait pas me poser de problème. C'est un vrai défi. Je suis prêt à le relever et à le mener à bon terme".

Gand a recruté Machado au club colombien Millonarios. "Sans mon ex-club, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour le remercier de tout coeur de m'avoir accordé la chance de m'améliorer en tant que joueur".

"Cela n'a pas été un transfert facile. Les négociations ont duré quatre semaines", a confirmé le manager de La Gantoise Michel Louwagie. "C'était la première fois que nous traitions un transfert en Colombie où nous avions peu de contacts. De plus, des personnes se sont mêlées à l'affaire et ont retardé l'issue positive".

"Pour diverses raisons, nous étions en manque de gauchers mais avec l'arrivée de Machado, nous avons résolu le problème en partie. Renato Neto est indisponible pour une longue durée. Heureusement, Nana Asare revient progressivement dans le parcours après sa blessure. Nos visionneurs nous ont signalé Machado. C'est difficile de trouver un joueur avec ses qualités. Il a aussi une grande marge de progression. Ce n'est pas parce que d'autres clubs belges ont attiré de bons Colombiens que nous nous sommes concentrés sur ce marché. Cette occasion s'est présentée et nous ne pouvions pas l'ignorer".