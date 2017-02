"Si vous êtes curieux, il y a tous les chiffres de l’année sur mon ordinateur", lance Michel Louwagie alors que nous sommes assis à la table de réunion qui a vu défiler tous les récents transferts gantois.

On irait bien fouiller pour connaître le bilan financier du club mais pas sûr que le manager général gantois aurait apprécié.

C’est dans ce bureau orné de bouquins sur le management sportif et de photos du titre d’il y a deux ans, qu’il s’est enfin ouvert sur sa relation avec le Standard suite à l’affaire Trebel et au transfert de Dieumerci Ndongala.

Tout le monde était étonné que vous ayez fait affaire avec les Rouches si peu de temps après ce qui s’est passé avec Adrien Trebel…

"Nous avons décidé de ne pas faire traîner les choses, de directement discuter de ce problème. Ivan De Witte et moi-même avons eu Bruno Venanzi en ligne. Nous avons parlé de tout ça et nous avons mis les choses à plat. Il fallait tourner la page et ça s’est fait assez rapidement. Le Standard et nous faisons partie du G5 et nous avons tout intérêt à collaborer. Il y aura des décisions, des dossiers dans lesquels nous aurons besoin du Standard avec nous. Dans l’intérêt du football, il fallait faire la paix."

Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris que Trebel signait à Anderlecht ?

"J’étais vraiment déçu. Durant deux semaines, j’étais très touché et même triste. Ce n’est pas une situation que j’ai souvent connue dans ma carrière. Je n’aime pas trop en parler."

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.