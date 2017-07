"Appelons les deux architectes. Le vrai et… Hein Vanhaezebrouck." Le coach Gantois n’est pas à la base du projet de création d’un nouveau complexe d’entraînement mais il est celui qui en a essuyé les grands contours. "Heureusement, notre architecte a bien fait ça. Moi, j’avais oublié les pièces techniques", se marre le T1.

La construction a débuté le 25 janvier pour se conclure il y a peu. Situé à quelques encablures du port, le centre d’entraînement a des allures de Neerpede ou d’Académie Robert Louis-Dreyfus.

Bâtiment moderne, chambre personnelle pour chaque joueur, sauna, hammam, terrains synthétiques, pelouse taillée comme celle de la Ghelamco Arena, tout est présent dans un centre que le coach de Gand a voulu ultra-fonctionnel.

"La recherche de l’espace a été très compliquée et j’ai dû tout rentabiliser. Cela s’est fait un peu aux dépens des supporters car il n’y a pas beaucoup de place pour les accueillir."

Le message est clair : le coach veut bosser comme dans les grands clubs, à huis clos.

Hein Vanhaezebrouck a insisté sur certains points. "Je voulais les terrains dédiés à d’autres activités."

Il pointe notamment la powerhill. Trois rangés d’escaliers avec des marches de plus en plus hautes. "Ils doivent le faire sur une jambe", sourit-il avant de montrer le terrain de tennis-foot et toutes les lignes tracées à même le sol. "Comme ça, on ne doit plus rien placer."

Tout est moderne et fait pour pousser le club encore plus haut. Un objectif clairement avoué par la direction et l’entraîneur. "Nous voulons passer l’hiver européen, réussir une bonne saison régulière, des playoffs à plus de 15 points sur 30 et aller chercher la Coupe. Un tel complexe doit pousser tout le club vers le haut."