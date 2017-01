Les retrouvailles s’annoncent particulières. Pour la première fois depuis son départ de Lokeren en décembre 2013, Jérémy Taravel retrouve le Daknam et un club où il a joué 125 matches "et connu mes meilleurs moments avec le premier trophée de ma carrière". Mais lui qui connaît ce stade comme sa poche va voir ses habitudes bouleversées.

Il ne faudra pas se tromper de vestiaire ("c’est promis", jure-t-il "même si j’irai voir les anciens") et surtout s’asseoir sur le banc des remplaçants, une nouveauté dans sa carrière qu’il connaît depuis son arrivée à Gand cet été où il n’a joué que trois matches en décembre avec 90 minutes à Westerlo le 3, 90 autres à Saint-Trond le 17 puis 18 contre Anderlecht.

"Malheureusement, quand je suis arrivé, je me suis blessé. Beaucoup de personnes demandaient si j’étais fit . Je le suis depuis un certain moment. Je n’ai jamais été aussi fit dans ma carrière parce qu’on travaille beaucoup", précise-t-il avant d’avouer : "je ne m’attendais pas à cela, je pensais avoir plus de temps de jeu."

Le défenseur a forcément sollicité Hein Vanhaezebrouck à ce sujet. "Je lui ai demandé ce qu’il attendait de moi, il m’a dit qu’il était satisfait de moi. Je suis patient, je suis mature, je sais comment cela marche. Ce sont les choix du coach. Je ne vais pas dire que c’est sa faute ou m’embrouiller avec lui. Non, c’est un bon coach qui fait ses choix. Je les respecte. Mais je m’attendais à plus et je m’attends toujours à plus. Aucun joueur ne va dire qu’il est content d’être sur le banc."

Ce qui, en plein mercato, charrie son lot d’interrogations pour un défenseur central gaucher, un joueur au profil rare, qui intéresse en Belgique et à l’étranger. "Je ne dis pas que je veux partir ou rester", reprend le Français. "Je me sens bien ici, mais on va devoir discuter avec le coach, la direction et Mogi avec qui je travaille pour voir quelles sont les solutions. Je ne peux pas rester à Gand pour faire banquette. Je ne dis pas que je mérite plus qu’un autre de jouer, mais je suis un compétiteur; j’ai besoin de jouer." Comme du temps de Lokeren...