Arrivé à La Gantoise à l’aube de la 10e journée de championnat alors que lesoccupaient une peu glorieuse 14e place avec six points, soit 18 de moins que le Club Bruges, leader de la, Yves Vanderhaeghe a redonné, au fil des semaines, aux pensionnaires de la Ghelamco Arena de la consistance, de la confiance et un football à la fois réaliste et percutant. Au point de peut-être faire de La Gantoise le concurrent le plus dangereux des Brugeois dans la course aux lauriers nationaux.

Ancien joueur du coach gantois à Ostende, William Dutoit nous explique quels sont les ingrédients utilisés par l’ancien Diable Rouge pour tirer la quintessence de son équipe…

Sa relation avec les joueurs : "C’est un entraîneur qui instaure une ambiance de travail agréable. Il veut voir son groupe évoluer dans la bonne humeur, et cela aussi bien sur qu’en dehors du terrain. Pour y parvenir, il organise, notamment, des team buildings ainsi que des activités extérieures au football. Parfois, il évoquait son passé de joueur et ses expériences du haut niveau. Cela lui sert dans son approche avec les joueurs. Il sait comment un groupe pro vit et réagit…"



(...)