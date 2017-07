Nouvelle saison, nouvelles perspectives ! Les clubs de Pro League ne sont pas les seuls à s’être renforcés : pour 2017-2018, La Dernière Heure-Les Sports va collaborer avec la firme InStat, l’un des leaders du marché des données statistiques de football. Cette société, également très active dans le scouting, travaille déjà avec plusieurs grands clubs européens. Elle emploie plus de 300 analystes et utilise des technologies de pointe pour récolter ses données.

InStat nous fournira donc des stats très précises sur les 332 matchs de Pro League cette saison. Dont vous trouverez ici un premier aperçu.

Ces mesures et ces chiffres nous permettront, au quotidien, de pousser encore plus loin l’analyse. Pour toujours mieux comprendre et décrypter ce qui se passe sur les pelouses du royaume. Dans un monde du football où les statistiques sont de plus en plus en vogue, la DH, n°1 sur le football belge, se devait de faire cet effort.

La première journée en chiffres:

1/7 : Le flanc droit du RSCA (Chipciu-Appiah) n’a réussi qu’un seul centre sur la rencontre. Soit un taux de réussite de 14 %. Anderlecht a d’ailleurs été statistiquement plus dangereux depuis la gauche.

(...)