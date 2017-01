Le tribunal de commerce de Charleroi a donné raison au footballeur Lassana Diarra qui avait vu son transfert avorté entre le Lokomotiv Moscou et le Sporting de Charleroi. Ses avocats estimaient que le principe de codébition imposé par la FIFA était illégal, ce que le jugement confirme en précisant que la fédération a violé le droit européen sur la libre circulation des travailleurs. Il ordonne également à la FIFA et l'URBSFA de verser 6 millions d'euros au joueur.

L'Union belge de football examine la décision du tribunal de commerce de Charleroi

Le tribunal de commerce de Charleroi a donné raison au footballeur international français de l'Olympique de Marseille Lassana Diarra (ex-Chelsea, Arsenal et Real Madrid, entre autres), qui avait vu son transfert avorté entre le Lokomotiv Moscou et le Sporting de Charleroi. Ses avocats estimaient que le principe de codébition imposé par la FIFA était illégal, ce que le jugement confirme en précisant que la fédération a violé le droit européen sur la libre circulation des travailleurs. Il ordonne également à la FIFA et l'URBSFA de verser 6 millions d'euros au joueur. L'URBSFA a brièvement réagi jeudi soir.

Diarra contestait le fait d'avoir été empêché, pendant un an (la saison 2014-2015), de faire son travail et donc de percevoir la rémunération qui en résulte.

Aucun club n'avait voulu engager le Français en raison d'une disposition de la FIFA prévoyant que le nouveau club acquéreur pouvait être tenu pour co-débiteur des indemnités (10,5 millions d'euros) réclamées au joueur par le Lokomotiv Moscou.

"Nous avons pris connaissance du dossier aujourd'hui (jeudi, ndlr)", a confié Pierre Cornez, responsable communication de l'Union belge de football, à l'Agence de presse Belga jeudi. "Conjointement avec nos juristes, nous devons examiner la situation avant de pouvoir prendre position dans cette affaire", a-t-il ajouté.

A noter que cette décision, prise en première instance, est susceptible d'appel.