Voici les chiffres marquants du début de saison catastrophique d'Anderlecht, Zulte Waregem, Bruges, Gand et Ostende. Si les deux premiers sont encore en lice, grâce à leur qualification directe pour la phase de poules de la Ligue des Champions et de l'Europa League, les trois derniers ont rapidement pris la porte. On déplore surtout les piètres résultats des Brugeois et des Gantois, face à des adversaires clairement à leur portée. Résultat, un bilan qui ne fait pas notre fierté.

14 - Les clubs belges n'ont pas remporté un seul de leurs 14 matches européens cette saison. Jamais ils n'avaient connu une aussi mauvaise série.

2 - Les équipes belges n'ont ouvert que deux fois le score : Bruges contre Basaksehir et Zulte contre Arnhem.

8 - Les équipes belges n'ont pas réussi à marquer un seul but lors de 8 rencontres.

8 - Les équipes belges ont encaissé 3 buts minimum lors de 8 rencontres.

-25 - Les équipes belges possèdent une différence de buts de -25 (9 buts marqués pour 34 buts encaissés)

9 - Depuis hier, la Belgique est redescendue à la 9e place du ranking UEFA. Alors qu'elle comptait 2.8 points de retard (ce qui équivaut à 7 victoires de différence) sur notre pays à l'entame de cette saison, l'Ukraine n'aura mis que trois mois pour nous dépasser.