Alex Teklak préface le début de saison de Pro League en six questions.

Bruges a-t-il les armes pour jouer le titre ?

"Le Club devra prendre du recul par rapport aux années passées sous Michel Preud’homme. Il serait incohérent d’exiger qu’un jeune coach comme Ivan Leko balaie tout sur son passage. Même pour un grand nom, il n’est pas simple de passer après quelqu’un comme MPh. Il a vraiment marqué le club dans sa manière de travailler. Il était également très populaire auprès des supporters.

Le choix de Leko, un ancien de la maison, est pour cela intelligent car les supporters lui laisseront peut-être davantage de temps avant de le critiquer.

Reste que Leko devra gagner. La patience n’est pas la première vertu brugeoise. Tout est pourtant fait pour que le coach croate ait besoin de temps. Pas mal de nouveaux joueurs ont débarqué et Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert ont décidé qu’il était temps de rentabiliser l’investissement qui a été fait chez les jeunes après avoir laissé MPh conquérir le titre avec un groupe expérimenté. La direction veut envoyer un signal fort vers son académie et le choix de Leko est, dans ce sens, cohérent. Mais il faudra le laisser bosser tranquillement." Anderlecht va-t-il garder sa philosophie de jeu ? "On voit déjà ce que Kums va amener"

"L’an passé, l’effort était la base du jeu. Et René Weiler gardera toujours en tête sa philosophie de travail. Sauf que cette année, il ne devra plus l’inculquer à ses joueurs. Ils savent comment on joue sous ses ordres. Tous les Mauves continueront d’aller au charbon, sans négocier leurs efforts.

