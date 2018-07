Le défenseur international japonais Naomichi Ueda a signé mardi un contrat de 4 ans au Cercle de Bruges, promu cette saison en Jupiler Pro League. Le club brugeois a annoncé la nouvelle sur son site internet.

Défenseur central de 23 ans, Naomichi Ueda arrive en provenance de Kashima Antlers, club de première division japonaise. Il s'agit de la première expérience à l'étranger pour Ueda qui évolue depuis 2013 pour le club le plus titré du Japon. L'arrière central faisait partie de la sélection des Samouraïs lors de la dernière Coupe du monde de football même s'il n'a pas disputé la moindre minute en Russie. Le Japon avait alors réussi à s'extirper du groupe H en terminant deuxième derrière la Colombie et devant le Sénégal et la Pologne. Les Diables Rouges, au terme d'un match âprement disputé, l'avaient emporté sur le fil (3-2) après avoir été menés de deux buts en huitièmes de finale.

"Deux semaines avant le début de la Jupiler Pro League, l'arrivée du solide et talentueux Ueda constitue un gros transfert pour le Cercle de Bruges. Malgré ses 23 ans, Ueda est un défenseur qui a déjà acquis beaucoup d'expérience en tant que titulaire au sein d'une équipe du top japonais, Kashima Antlers. Avec sa discipline, son dévouement et de plus, son potentiel footballistique, Ueda est, en tant qu'international japonais, une vraie plus-value pour le Cercle de Bruges", a déclaré le président du Cercle Frans Schotte.