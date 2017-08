Les Brugeois ont réussi eur première à domicile face aux Pandas.

Le Club de Bruges a confirmé son solide succès à Lokeren en s'imposant à domicile face à Eupen. Après un but de Diagne à la 19e minute, le Club a réagit via Jelle Vossen (32e), sa nouvelle pépite, Dennis (65e) et Abou Diaby dans les arrêts de jeu. C'est donc un sans-faute pour les Gazelles.

Eupen n'a toujours pas engrangé le moindre point de son côté.

