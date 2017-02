Le Club Bruges a concédé sa sixième défaite de la saison, dimanche, à Lokeren (1-0), dans le cadre de la 26e journée de la Jupiler Pro League. L'ancien Brugeois Tom De Sutter a inscrit l'unique but de la rencontre (27e). Les Brugeois sont rejoints par Anderlecht en tête du classement.

Mis sous pression par la victoire d'Anderlecht contre Zulte Waregem (4-2) dans l'après-midi, le Club Bruges tentait de prendre directement le match en mains. La première tentative était signée Vossen, Copa se détendait bien (6e). Le gardien se montrait attentif sur une frappe de Vormer (19e). Lokeren montait en puissance au fil des minutes, comme le témoigne l'occasion de De Ridder. Mais l'attaquant, en excellente position, tirait sur son propre pied d'appui (14e). De Ridder se montrait nettement moins maladroit à la 27e minute. Son centre de la gauche était parfait, la tête croisée de Tom De Sutter l'était tout autant. Butelle ne pouvait que constater les dégâts: 1-0.

Bruges avait tout de suite l'occasion de réagir. Vossen s'envolait vers le but adverse et frappait du gauche. Le poteau sauvait Copa (29e).

En seconde période, Denswil (61e) et le Soulier d'Or Izquierdo (63e) tentaient leur chance de loin, en vain. Peu inspirés, les Brugeois avaient du mal à se montrer dangereux. Et quand Vormer parvenait à s'infiltrer dans le rectangle, aucun équipier n'était présent pour reprendre son centre en retrait (83e). Bruges frôlait l'égalisation sur la dernière occasion du match. Après un long ballon, Vossen effectuait une demi-volée, Copa sortait le grand jeu et repoussait (90e+3).

Bloqué à 52 points, le Club Bruges, dont c'est la deuxième défaite en 2017, est rejoint par Anderlecht en tête. Lokeren, 29 points, est onzième.