Sept grues dont trois géantes, trois bétonneuses, quatre autres camions, une vingtaine d’ouvriers en plein travail : le stade du Bosuil est un énorme chantier. Personne ne pourrait imaginer que c’est dans cette enceinte que l’Antwerp et Anderlecht donneront le coup d’envoi de la nouvelle saison, d’ici à trois jours. Et pourtant, le club au matricule 1 a bon espoir d’être prêt pour la venue du grand rival bruxellois.

La nouvelle Tribune 1, qui sera construite par Ghelamco, la compagnie de son homme fort Paul Gheysens, sera un petit bijou. Les VIP seront gâtés, tout comme les journalistes et les joueurs. Ils pourront se changer dans des vestiaires de luxe. Il n’y aura pas photo si on la compare avec la vielle tribune légendaire, qui datait de 1923 et qui a été abattue mi-juin. Mais pour le moment, seul le béton est versé.

"Quand la nouvelle tribune sera prête ? Nous visons le cinquième match à domicile (NdlR : le 15 octobre contre Zulte Waregem), mais nous n’aimons pas nous fixer de date limite, pour que les supporters ne s’impatientent pas" , nous dit-on au club.

Les Tribunes 2, 3 et 4 , elles aussi, sont légèrement rénovées. Des peintres, plombiers et électriciens font l’impossible pour que le premier match se déroule dans les meilleures conditions.

Pour la première fois de son histoire, la Tribune 2 dispose d’ailleurs de toilettes. La fameuse rigole peu hygiénique, dans laquelle le kop urinait, a disparu.

Quand la commission du calendrier a annoncé que l’Antwerp jouerait son premier match contre Anderlecht, le club a cherché des solutions. Le Lierse était la meilleure, mais le bourgmestre a refusé. Même la Ville de Bruxelles a été contactée pour le Stade Roi Baudouin, mais le concert de U2 du lendemain a contrecarré les projets. Jouer à Anderlecht n’était pas une option non plus : le bourgmestre refuse des matchs le vendredi soir.

