Le Departement refeeres de l'Union royale belge de football (URBSFA) a donné quelques précisions en vue des playoffs I et II qui débutent ce week-end, jeudi au Centre national du football belge de Tubize.



"Il est important de tenir les clubs informés de ce qui va se passer", a déclaré le patron des arbitres Johan Verbist à cette occasion. Il a aussi précisé que huit équipes d'assistance video étaient en formation en vue de la saison prochaine, mais seront déjà utilisées lors de certaines rencontres des PO 2.

"Le Département Referees juge nécéssaire de tenir les clubs informés des consignes données aux arbitres avant le début des playoffs", a insisté Verbist. "Nous espérons les voir tous bien en ligne sur le même rang, surtout en PO I, où les enjeux sont quand même très importants. Les joueurs et entraîneurs doivent connaître les raisons des décisions de nos arbitres. Le règlement n'a certes pas changé, mais il a été demandé aux arbitres de se montrer plus sévères dans certains cas. Ils devront ainsi automatiquement adresser un carton jaune à ceux qui leur réclameront de consulter l'assistant referee (VAR). Parce qu'il n'en ont pas le droit et qu'il est inutile d'importuner le refere, sachant que le VAR examine toutes les phases."

Johan Verbist se montre dans l'ensemble satisfait du VAR auquel il a pour la première fois été fait appel lors de 49 matches cette saison en championnat de Belgique, mais promet qu'il sera renforcé la saison prochaine.

"Il fonctionnera en effet lors de tous les matches de Jupiler Pro League (D1A) grâce à douze équipes, dont les huit actuellement en formation. Ces dernières seront déjà désignées pour quelques matches de PO II de la 4e ou 5e journée, ou lors de rencontres sans réel enjeu. Cela leur permettra de débuter sans stress ni pression. Enfin, un peu mais pas trop...", conclut Johan Verbist.