Aleksandar Jankovic est l'invité du Grand Débrief ! Aux côtés de Benoît Delhauteur et Vincenzo Ciuro (Proximus 11), le coach serbe reviendra sur sa saison au Standard, marquée par les mauvais résultats, les soucis internes et les relations tendues entre l'équipe et les supporters.





Quelques semaines après son licenciement, l'entraîneur s'exprimera pour la première fois sur le plateau du Grand Débrief. Une émission exceptionnelle à suivre en direct vidéo dès 20h00 sur notre page Facebook.