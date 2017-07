Le talk foot hebdomadaire de Proximus et de la DH revient ce lundi pour sa deuxième saison. Aleksandar Jankovic rejoint Alex Teklak et Thomas Chatelle dans l’équipe de consultants.



Le Grand Débrief , lancé en janvier 2017, reprend ce lundi. "Le bilan des premiers mois a été très positif" , se félicite Vincenzo Ciuro, présentateur et instigateur du projet. "Nous avons fait 17 émissions, avec toujours au moins un invité en plateau. Le lendemain du titre du RSCA, nous avons reçu Kara et Hanni. Nous avons eu de nombreux échos positifs, tant de la part des invités que de la part du public. On a constaté qu’une vraie communauté s’était créée autour de l’émission. Il était donc naturel que Proximus, en collaboration avec la DH , décide de continuer cette saison."

L’équipe de consultants accueillera un nouveau visage : celui d’Aleksandar Jankovic.

"Aleksandar Jankovic était venu comme invité au Grand Débrief et il avait été charmé par la formule" , raconte Ciuro. "On est donc ravi qu’il nous rejoigne dans l’émission. Il a déjà fait ses débuts ce dimanche sur Proximus pour commenter Standard-Malines. Il y a confirmé qu’il avait toutes les qualités pour être un excellent consultant. Son analyse tactique est pointue et ses explications claires. Malgré le fait qu’il connaissait du monde à Malines et au Standard, il a adopté le ton juste."

Revivez le 1er épisode de la saison 2 du Grand Debrief en intégralité: