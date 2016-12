Anderlecht: Minimum un gardien et un attaquant

Anderlecht aimerait se renforcer à 4 postes, des noms filtrent déjà

1) De quoi le club a-t-il besoin ?

Quatre positions ont besoin d’être renforcées. La priorité est de trouver un gardien de but expérimenté qui sera loué jusqu’en fin d’année. Anderlecht cherche à débaucher un réserviste d’un grand club. L’autre gros dossier sera celui de l’attaquant remplaçant. Un médian axial, qui permettra de laisser souffler Tielemans et Dendoncker, et un défenseur central sont les autres priorités.

2) Qui est déjà arrivé, qui est cité ?

Pas encore de nouvelles têtes au RSCA mais de nombreux noms tournent déjà. Mikael Ishak, l’attaquant de Randers, est très proche d’une arrivée. Le nom de Julian Baumgartlinger est également cité comme renfort dans l’entrejeu mais son entourage nie. Le nom de Christian Kabasele a également filtré en défense. Watford ne penserait toutefois pas à le laisser filer.

3) Qui pourrait partir ?

René Weiler ne veut plus de Nathan Kabasele et de Hamdi Harbaoui. Le cas d’Olivier Deschacht reste en suspens. Davy Roef sera prêté quand le nouveau gardien arrivera.

4) Quel est le budget pour janvier ?

Vu les dépenses effectuées cet été, Anderlecht n’a plus grand-chose à dépenser. On se dirige vers des prêts et des bonnes affaires.

5) Quel bilan tirer des recrues de l’été ?

Chipciu, Hanni et surtout Teodorczyk sont les très grandes satisfactions. Spajic et Bruno se sont bien débrouillés. On en attendait plus de Stanciu. Harbaoui doit s’en aller.





Standard: Dégraisser et renforcer par petites touches

Les départs devraient être nombreux. Un back droit et un médian central sont recherchés

1) De quoi le club a-t-il besoin ?

Après un mercato estival animé, le Standard devrait vivre un marché hivernal bien plus calme. Les dirigeants sportifs chercheront à attirer un nouvel arrière latéral droit, susceptible de montrer davantage de régularité que Réginal Goreux et Collins Fai, absent tout le mois de janvier à cause de la Coupe d’Afrique des Nations. Un médian central est également recherché pour mettre plus de pression sur Adrien Trebel.

2) Qui est déjà arrivé, qui est cité ?

Le Standard a déjà solutionné l’un de ses problèmes en recrutant Filip Mladenovic (Cologne) pour le poste de back gauche. Pour le moment, plusieurs rumeurs ont déjà annoncé les arrivées de Yvan Neyou (Sedan) et Stef Peeters (Saint-Trond) mais ces pistes ne correspondent pas à une future réalité.

3) Qui pourrait partir ?

C’est à ce niveau que le travail sera le plus conséquent. Avec un noyau de plus de trente éléments, le Standard se doit de vendre les joueurs excédentaires. Mohamed Yattara, Dino Arslanagic, les frères Mmaee, Yanis Mbombo, Beni Badibanga ne seront pas retenus, tandis que Farès Bahlouli et Elderson Echiéjilé retourneront à Monaco, au même titre que Wallyson Mallmann au Sporting Portugal.

4) Quel est le budget pour janvier ?

Le Standard ne peut pas se permettre de grandes folies. Filip Mladenovic a été acheté pour un petit peu moins d’un million d’euros et les autres renforts ne devraient pas coûter davantage d’argent. Le club cherche avant tout à réaliser de bonnes affaires, comme ce fut déjà le cas l’été dernier.

5) Quel bilan tirer des recrues de l’été ?

Les coups ratés comme Birama Touré, Elderson ou encore Wallyson Mallmann ne peuvent masquer les réussites que sont Konstantinos Laifis, Orlando Sa et Ishak Belfodil. Les autres, comme Benito Raman et Jean-François Gillet ont alterné le chaud et le froid tout au long de cette première partie de saison.





Charleroi: Un attaquant et un flanc droit

Mais le Sporting doit également veiller à recruter du Belge, histoire de respecter le quota

1) De quoi le club a-t-il besoin ?

Mehdi Bayat l’a déclaré officiellement : il est à la recherche d’un attaquant capable d’apporter directement une plus-value au groupe de Mazzù et d’un flanc droit qui permettra à Mamadou Fall d’avoir une vraie concurrence. A priori, aucun autre profil ne devrait arriver dans l’effectif de Mazzù.

2) Qui est déjà arrivé, qui est cité ?

Charleroi n’a encore enregistré aucune arrivée. Les noms de Harbaoui (s’il ne va pas à la Can), de Perbet (dans le cadre d’un échange avec Bedia) et, dans une moindre mesure, de Mendes (Reading) et Turpel (Dudelange) ont circulé. Par contre, rien n’a filtré concernant le flanc droit. Mehdi espère faire signer ses renforts au plus vite, histoire qu’ils soient sélectionnables dès le 20 janvier et le match de reprise à La Gantoise.

3) Qui pourrait partir ?

Seul Sotiris Ninis (et Benavente ?), qui n’entre même plus dans la sélection depuis quelques matches, est prié d’aller voir ailleurs. L’Étoile Rouge Belgrade est sur le coup. Mata, Marcq et Penneteau sont convoités mais Charleroi n’entend pas les laisser filer dès cet hiver.

4) Quel est le budget pour janvier ?

Charleroi n’a pas pour habitude de casser sa tirelire. Il en ira de même pour ce mercato.

5) Quel bilan tirer des recrues de l’été ?

Hendrickx, Bakar et Bedia se sont fondus dans le groupe, sans émerveiller ni décevoir. Fall est le seul qui a su gagner une place de titulaire, mais il appartenait déjà au Sporting lors de ses prêts au White Star.





Bruges: Le Club recrute en Colombie

Un arrière droit arrivera en janvier mais le Club veut aussi pallier avantageusement le départ de Gedoz

1) De quoi le club a-t-il besoin ?

Le Club guette avant tout les opportunités. Il veut aussi prévenir les départs programmés ou presque à la fin de la saison (Izquierdo, Simons ?, Engels ?, Denswil ?). Plus concrètement, il cherche un gardien apte à concurrencer Butelle, un arrière latéral et un ailier. Depuis les succès, sportifs et financiers, générés par Carlos Bacca et José Izquierdo, le Club privilégie la piste colombienne.

2) Qui est déjà arrivé, qui est cité ?

L’arrière droit colombien du Deportivo Cali Helibelton Palacios (23 ans) devrait passer les tests après le nouvel an et partir en stage avec le groupe. Son acquisition semble acquise. Le défenseur central German Mera (26 ans), du même club, devrait être enrôlé également mais ne venir à Bruges qu’en été. Le jeune gardien américain Horvath est sur le point de signer également.

3) Qui pourrait partir ?

Gedoz est au Brésil où il va se lier à l’Atletico Paranaense si le Club obtient le 1,5 million d’euros qu’en 2014 il avait versé au club uruguayen Defensor pour acquérir les services du Brésilien. Mechele (intérêt de l’Antwerp) et Bolingoli pourraient partir, en prêt. Bruzzese pourrait rejoindre Saint-Trond.

4) Quel est le budget pour janvier ?

Le Club accepte d’acquitter 3 millions d’euros pour les deux Colombiens. Avec ce qu’il récupérera du départ du Gedoz et de l’un ou l’autre encore, il n’excédera pas ce montant.

5) Quel bilan tirer des recrues de l’été ?

Mitigé. Pina ne convainc pas, Storm non plus. Seul Limbombe promet.





Mouscron: Un renfort dans chaque ligne

Mouscron devra viser juste pour parvenir à se maintenir au sein de l’élite belge

1) De quoi le club a-t-il besoin ?

À Mouscron, il faut au minimum un renfort par ligne. La priorité va dans la recherche d’un buteur mais Mircea Rednic aimerait aussi un concurrent à Peyre et Simic dans l’axe de la défense. Le Roumain aimerait aussi renforcer son milieu de terrain.

2) Qui est déjà arrivé, qui est cité ?

Les noms qui reviennent avec insistance depuis quelques jours sont Arslanagic, que Rednic a connu au Standard, ainsi que ceux de Mechele (Bruges) ou encore de Chevalier, l’ancien buteur de Courtrai.

3) Qui pourrait partir ?

Rednic ne veut plus d’Essikal. Le REM négocie avec Zulte un retour du milieu de terrain. Graovac, le défenseur bosnien, n’a jamais convaincu et pourrait retourner au pays. Corentin devrait aussi quitter le Canonnier.

4) Quel est le budget pour janvier ?

Le montant de l’enveloppe n’a pas été divulgué.

5) Quel bilan tirer des recrues de l’été ?

Mention suffisant pour Delac, Simic, Huyghebaert, Trézeguet, Stojanovic, Vojvoda et Diedhiou. Mais le REM n’a pas apporté une plus value dans son noyau.





Eupen: Tout est possible

Ayant besoin de solutions en défense, l’Alliance pourrait surprendre…

1) De quoi le club a-t-il besoin ?

En présentant la plus mauvaise défense de la D1A avec 50 buts encaissés, il est clair que l’Alliance devra recruter dans la ligne défensive. Le club germanophone aurait besoin d’un défenseur central, voire un latéral droit.

2) Qui est déjà arrivé, qui est cité ?

Jusqu’à présent et comme d’habitude, en travaillant très secrètement, aucun nom ou renfort n’a encore été cité. Mais comme le marché espagnol est très tendance chez les Pandas …

3) Qui pourrait partir ?

Comme le directeur général Christoph Henkel l’a déjà précisé à plusieurs reprises, aucun joueur important ne partira même si un Florian Taulemesse commence à trouver le banc un peu mausâtre…

4) Quel est le budget pour janvier ?

Ce n’est pas un scoop, l’argent n’est pas un problème pour Aspire . Et pour reprendre une réplique souvent utilisée par Jordi Condom, tout est possible…

5) Quel bilan tirer des recrues de l’été ?

Que ce soit la trouvaille Mamadou, l’éclosion de Lazare ou encore le retour de Diallo, tous ont répondu à l’attente.