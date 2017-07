Le Parquet de l'Union Belge de Football (URBSFA) a requis ce lundi une journée de suspension et une amende de 400 euros pour le milieu de terrain d'Ostende Sébastien Siani. Le défenseur du Club de Bruges Helibelton Palacios ne sera quant à lui pas poursuivi.

Si Ostende accepte la sanction à l'encontre de Siani, celui-ci manquera le déplacement des Côtiers à Anderlecht le 6 août prochain. Le Camerounais avait reçu une carte rouge d'Alexandre Boucaut dimanche à la 82e minute de la rencontre perdue 0-1 contre Mouscron pour une faute sur Selim Amallah qui se dirigeait vers le but ostendais.

Le Club de Bruges a lui aussi terminé son match à dix. L'exclusion d'Helibelton Palacios par Sébastien Delferière s'est produite beaucoup plus tôt à la 32e minute lorsque le Colombien a stoppé fautivement le Lokerenois Guus Hupperts, parti lui aussi vers le but. Malgré l'infériorité numérique, les Brugeois sont parvenus à s'imposer 0-4. Le Parquet de l'Union Belge a jugé l'exclusion suffisante et ne demande pas de sanction supplémentaire.

Aucune décision ne sera prise sur base de la Commission de review après cette première journée. Une seule phase a été analysée et concernait l'attaquant de Gand Kalifa Coulibaly. Celui-ci ne sera pas poursuivi.