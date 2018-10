En matière de formation, le Sporting d'Anderlecht reste donc ce qui se fait de mieux en Belgique. Le CIES a publié deux classements: un reprenant les clubs qui fournissent le plus de joueurs dans les 5 plus grands championnats européens, un second reprenant tous les championnats du vieux continent. Dans ce dernier, le Sporting d'Anderlecht occupe la 22ème place avec 38 joueurs formés à Neerpede. Le deuxième club belge est le Standard de Liège qui se situe lui à la 29ème place avec 34 joueurs issus de l'Académie.





Ce classement un peu particulier est dominé par l'Ajax d'Amsterdam (77 joueurs), le Real Madrid est 7ème (53 joueurs), le FC Barcelone 13ème avec 47 joueurs.





Dans le ranking qui ne concerne que les 5 plus grands championnats d'Europe, c'est le Real Madrid qui trône en pole position devant l'Olympique Lyonnais et le FC Barcelone. Là, il n'y a plus aucun club belge dans le top 50.