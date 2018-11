Le Standard de Liège l'a emporté à domicile samedi face à l'AS Eupen 3 buts à 0 (mi-temps: 2-0) lors de la seizième journée de Jupiler Pro League. Avec deux buts de M'poku notamment, Les Liégeois, qui prennent provisoirement la 5e place, en profitent pour intégrer à nouveau le top 6.

Luyindama suspendu, l'entraîneur liégeois Michel Preud'homme décidait d'accorder sa confiance en défense à Kosanovic. L'arrière serbe remerciait le mentor du Standard en ouvrant le score dès la 19e minute sur coup franc (1-0). Laifis, replacé pour la cause au poste d'arrière gauche, profitait de ses libertés offensives pour provoquer un penalty en faveur du Standard à six minutes du repos. M'Poku ne se faisait pas prier pour doubler la mise pour les Liégeois (2-0). Sonnés, les Germanophones ne parvenaient pas à apporter le danger dans la surface du portier Ochoa.

En seconde période, les "Rouches" se créaient plusieurs tentatives avant d'être récompensés d'un troisième but grâce à un tir placé de M'poku à la 79e (3-0).

Au classement, le Standard de Liège (26 points) grimpe à la cinquième place. Saint-Trond (24 points), qui reçoit Anderlecht (18h00), et La Gantoise (23 points), qui accueille l'Antwerp, peuvent toutefois repousser les Liégeois à la septième position en cas de victoire dimanche. Eupen, de son côté, est onzième avec seize unités.







Les réactions: "Au coach de faire ses choix"



Les différents acteurs du match sont revenus sur la rencontre au micro de Proximus.



- Vanheusden: "Je suis très content, on a gagné, on a gardé le même niveau qu'à Courtrai… et la clean sheet est également satisfaisante. Malgré les changements, et malgré le fait que Kosanovic et moi avons peu joué ensemble, on a très bien défendu. C'est vrai que si on ajoute Laifis et Luyindama, cela fait beaucoup de concurrence mais c'est au coach de faire ses choix. Il dit que ça lui fait mal de me mettre sur le banc ? Moi aussi, ça me fait mal (rires)."



- Mpoku: "Orlando n'a pas marqué mais j'ai essayé hein ! Même de très loin parfois, j'ai essayé de lui amener des centres. Au vu de son match, il aurait vraiment mérité un petit but. Il retrouve son meilleur niveau, il propose des solutions différentes de Renaud… et on récupère aussi Obbi Oularé ! On en a besoin, de ces différentes solutions en attaque. C'est au coach de faire les choix, maintenant… moi, ce n'est pas mon problème (rire). Mon deuxième but ? Ce sont des choses travaillées durant la semaine: fixer la défense et avoir un joueur qui sort de la zone dangereuse pour se donner le temps d'armer une belle frappe."



- Preud'homme: "On a fait un match sérieux, malgré les absents. Ceux qui ont pris leur relève étaient prêts. Je suis satisfait du sérieux de l'équipe, qui est moins naïve qu'avant, qui a bien travaillé pour fermer les espaces. Orlando Sa nous a beaucoup aidé dans le jeu long, il a pesé sur la défense… il revient dans le parcours tout comme Oularé donc c'est très bien pour la suite de notre saison !"



- Blondelle (Eupen): "On avait bien débuté mais après le 1-0, on a perdu le bloc, l'organisation et notre style. On n'a pas montré suffisamment de qualités pour se procurer des occasions, ce soir. Le match de la semaine prochaine, à domicile contre Waasland, sera très important. Ce sera important de gagner des matches dans les prochaines semaines et pour ce faire, il va falloir beaucoup travailler".







Les compos:

Standard: Ochoa, Fai, Vanheusden, Kosanovic, Laifis, Bastien, Cimirot, Mpoku, Carcela, Lestienne, Sà.

Eupen: Van Crombrugge, Molina, Bushiri, Blondelle, Gnaka, Mulumba, Garcia, Marreh, Fall, Pollet, Ocansey.