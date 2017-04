Le Standard aura dû patienter jusqu'à la 6e journée pour décrocher sa première victoire dans les play-offs 2.

Orlando Sa (7e, 1-0), Christian Luyndama (29e, 2-0), Ishak Belfodil (70e, 3-1) ont griffé ce succès. Nicolas Rajsel a remis temporairement les Unionistes en course (51e, 2-1). Malgré ce succès, les Liégeois (5 points) restent derniers du groupe A. L'Union (10) reste 2e.

L'heure de la révolte a peut-être sonné au Standard où Dieumerci Ndongala a allumé une petite mèche qu'Adrien Saussez n'a pas éprouvé beaucoup de mal à éteindre (3e). La suite allait être un peu plus rude pour le gardien unioniste, qui s'est incliné une première fois lorsque sur coup franc, Ndongola a glissé le ballon à Sa. Le Portugais a calmement inscrit son deuxième but dans ces play-offs (7e, 1-0). La malchance n'a pas épargné les Bruxellois en ce début de rencontre puisque Gertjan Martens a dû laisser prématurément sa place à Pietro Perdichizzi (14e). Et ce n'était pas fini: sur corner, Luyindama a fait rebondir le ballon hors de portée de Saussez (29e, 2-0).

Le Standard s'est révélé plus efficace que lors de ses sorties précédentes mais si Belfodil ne s'était pas montré trop égoïste (41e, 43e), il aurait pu mener plus largement à la marque. Toutefois, la première période s'est terminée par un sauvetage de Jean-François Gillet sur une tentative de Rajsel (45e+2).

A la reprise, l'attaquant slovène a directement devancé Valeri Luchkevych et a frappé juste (51e, 2-1). La riposte rouche n'a pas tardé. Sa a placé un beau coup de tête que Saussez est allé chercher (52e). Matthieu Dossevi a passé trois adversaires lorsque Vincent Vandiepenbeeck a surgi au dernier moment (61e). Belfodil, qui voulait marquer à tout prix, a vu son souhait exaucé (70e, 3-1).

Les deux autres matches des PO2A auront lieu samedi avec Waasland-Beveren - Saint-Trond et Lierse - Malines.

Revivez le direct commenté