Le Standard alterne le bon et le moins bon depuis le début de la saison, c'est un euphémisme. Ce déplacement ce samedi soir à Saint-Trond sera tout sauf une sinécure. Ce petit "derby"(les équipes ne sont distantes que d'une trentaine de kilomètres opposera deux équipes en lice pour les playoffs 1. L'étonnante équipe trudonnaire pointe à la 5e place et réalise une superbe saison sous les ordres de Marc Brys.





Michel Preud'homme sera privé de Djenepo et de Carcela pour créer le danger devant le but de Steppe. L'attaque devrait être formée par le trio Lestienne, Emond, Sa. Au milieu, le technicien liégeois opterait pour Bastien, Agbo et Cimirot.





En face, Bezus et Boli tenteront de mettre le feu aux poudres. Jonathan Legear n'a pas été repris pour ce match.





Les compos probables

Saint-Trond: Steppe, Texeira, Tomiyasu, Garcia, Botaka, Endo, De Norre, A. de Sart, Asamoah, Boli, Bezus





Standard: Ochoa, Vanheusden, Luyindama, Laifis, Fai, Bastien, Agbo, Cimirot, Lestienne, Emond, Sa



Suivez le match en direct commenté à 20h30