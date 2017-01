Les Liégeois ont été menés 2-1 avant de recoller un score via un but gag.

En clôture de la 23e journée de Jupiler Pro League, le Standard de Liège a accroché un partage in extrémis sur la pelouse d'Eupen jeudi soir au stade du Kehrweg (2-2). Les Rouches se sont fait très peur et ont profité d'une erreur du portier adverse, Hendrik Van Crombrugge, pour égaliser à deux buts partout en fin de match.

Le Standard a rapidement pris le jeu à son compte en ouvrant la marque dès la 3e minute de jeu grâce à une tête placée de Belfodil (3e, 0-1). Dans la foulée, les Germanophones ont réagi via une frappe sur le poteau de Lazare (7e) et un face à face manqué de Sylla avec Jean-François Gillet (10e). Sans se laisser décontenancer, les Rouches ont touché la transversale adverse sur une frappe puissante d'Orlando Sa (33e). Au retour des vestiaires, les Pandas ont recollé au score grâce au but contre son camp de Laifis, provoqué par le tir de Lazare (55e, 1-1). Un peu plus de dix minutes plus tard, Mohamed Sylla, très bien trouvé par Siebe Blondelle, a donné l'avance aux siens en crucifiant Gillet en un contre un (66e, 2-1). A la 69e, Diawandou Diagne est tout proche de faire le break mais le défenseur central a vu son tir heurter la transversale liégeoise. En toute fin de rencontre, le Standard va parvenir à accrocher le point du partage à la suite d'une erreur d'appréciation du portier germanophone Van Crombrugge qui a profité à Ishak Belfodil (89e, 2-2).

Un nul qui ne fait pas les affaires du Standard, neuvième du classement avec 32 points et à la recherche d'une victoire en championnat depuis cinq rencontres consécutives. De son côté, Eupen est 13e avec 21 points, soit six de plus que la lanterne rouge mouscronnoise.

LES COMPOS

Eupen

Standard

SUIVEZ LA RENCONTRE EN DIRECT









Eupen: Cases pour doubler Ocansey

Réserves : 30. Niasse, 77. Biersard, 25. George, 18. Dufour, 28. Ocansey, 31. Ndiaye, 9. Jeffren, 11. Bassey.

Blessés : Timmermans (revalidation ligaments croisés), Mouchamps (adducteurs).

Suspendu : Diallo (1/1).

Sous la menace d’une suspension : Henry, Cases.

Observations : Diallo suspendu, Hackenberg le doublera. Mais… "Il y aura d’autres changements, d’autant qu’il y a deux matches en quatre jours", assure Jordi Condom. Dès lors, Cases devrait remplacer Ocansey, invisible durant deux matches. Par ailleurs, toujours pas de Taulemesse. Sans le citer, le coach espagnol a signalé que "le moment de la saison était important et qu’il fallait faire avec les joueurs concentrés à 100 % sur Eupen"…





Standard: Raman reste un petit peu douteux

Réserves : 28. Hubert, 16. Bodart, 33. Kosanovic, 24. Fiore, 21. Enoh, 14. Mbenza, 9. Emond, 52. Bah, 5. Danilo.

Blessés : 30. Legear (genou), 45. Lavalée (genou), 40. Déom (coup contre les U21 de Gand).

Suspendu : Andrade.

Sous la menace d’une suspension : 2. Goreux, 8. Raman.

Absents : 7. Dossevi (retour de la Can), 32. Fai (Can).

Observations : Danilo qualifié, deux joueurs doivent sauter de cette sélection. Benito Raman a repris les entraînements ce mardi, mais avait encore un petit peu mal au dos. Théoriquement, cela ne devrait pas l’empêcher de tenir sa place. (M. F.)