Peu sont aussi bien placés que Rudi Verkempinck, adjoint de Christophe Daum en équipe nationale roumaine, pour comparer ou du moins évoquer Razvan Marin et Nicolae Stanciu avant de les voir s’affronter pour la première fois sur le sol belge.

Les chemins des deux hommes et de Verkempinck se sont croisés pour la première fois il y a quelques mois. C’était avec l’équipe nationale de Roumanie. Nicolae Stanciu y faisait déjà office de certitude. Razvan Marin venait, lui, de franchir le pas entre les U21 et le groupe A.

Le Belge travaille donc avec les deux hommes depuis quelques mois et se doit de les observer de près. Avec leur présence (et celle d’Alexandru Chipciu) en Pro League, Verkempinck leur prête une attention particulière. Il coupe d’ailleurs directement lorsqu’on lui parle de comparaison. "Ils possèdent des styles bien trop différents. Nicolae Stanciu est un véritable numéro 10, un gars qui fait le jeu, qui crée des actions. Il est plus artiste dans l’âme. Il ne pourrait d’ailleurs pas jouer comme le fait Razvan Marin. C’est un 8, une sorte de box-to-box à la Adrien Trebel. Il est même capable d’être aligné dans un système avec un double 6."

