Un mois après son arrivée hyper-médiatisée à l’Antwerp, c’est dans la banlieue chic et verdoyante d’Arnhem, aux Pays-Bas, que l’on retrouve Laszlo Bölöni. En stage jusqu’à jeudi, le Roumain de 64 ans fait souffrir ses 27 joueurs. Entre les deux séances d’entraînement, il nous accorde 45 minutes d’entretien. Qui deviendront une heure. Sept ans après son départ du Standard, il n’a pas changé et aime toujours expliquer ses choix et ses ambitions par des images, souvent savoureuses.

À dix jours de la reprise du championnat, contre Anderlecht, êtes-vous heureux ?

"Oui, j’ai pu visiter Anvers, dont la maison de Rubens, et je sais retrouver mon chemin sans GPS. Je suis heureux."

Et sportivement parlant ?

"J’ai un groupe ouvert et attentif mais on a besoin de renforts. Mais ça, c’est valable pour tous les clubs de football du monde. Certains peuvent se permettre de dépenser directement là où d’autres doivent attendre la fin du mercato pour que les prix baissent. L’Antwerp est malheureusement dans la deuxième catégorie. Je dis malheureusement sans que ce soit un reproche. C’est ainsi et je le comprends bien. On monte de D2, il ne faut pas oublier. Pour les joueurs, l’Antwerp n’est pas le choix le plus sexy. J’espère que Lucien D’Onofrio va m’amener de bons joueurs dans les derniers jours du mercato."

Il y a pourtant eu des rumeurs folles autour du recrutement de l’Antwerp. Les noms de Defour et de Mbokani ont même circulé.

"L’Antwerp se reconstruit après un sommeil de treize ans. On doit recruter des joueurs, mais ça ne voudra pas dire qu’on sera prêt quand tous les joueurs seront là. Ceux qui arriveront devront d’abord goûter au chocolat belge pour s’adapter. Peut-être qu’on ne sera prêt qu’en novembre."

Novembre ?

(...)