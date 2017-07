Plus aucun joueur n’ose faire un pas de côté à Courtrai. Votre chemise sort de votre pantalon de costume ? Vous aurez toutes les chances de recevoir une remarque du nouveau patron de la maison. Yannis Anastasiou a voulu remettre de la discipline à Courtrai. Pour l’entraîneur de Courtrai, c’était nécessaire pour repartir d’une nouvelle base solide. Et pour construire un avenir à ce club. Arrivé en fin de saison dernière, le Grec a d’abord voulu observer, avant de prendre les commandes. "J’ai vu beaucoup de rencontres en fin de saison dernière, nous a confié l’ancien attaquant. C’était important de voir le matériel que j’avais à ma disposition. Et jusqu’où on pouvait aller avec cette équipe. Cela a été instructif pour décider de quelle manière on pouvait jouer. C’est important, mais instaurer une juste mentalité dans l’équipe l’est aussi."

Il y avait un problème de discipline à Courtrai ?

"Je pense que c’était un peu difficile, oui. Il fallait changer cela, c’était important pour tout le club. Les joueurs comprennent cela et ils se comportent parfaitement. Tout le monde travaille pour être prêt. Ce que je veux apporter ici, c’est la discipline, la structure et le professionnalisme. C’est important pour l’équipe. La mentalité est cruciale. Parfois, on a l’impression que nos collègues sont plus des amis. Je n’ai pas de problème avec cela, mais il faut de la concentration. C’est important que tout le monde s’occupe de ses tâches et remplisse son rôle à 100 %."

Discipline, vous insistez sur ce mot…

"Pour l’instaurer, il faut parler et avoir des discussions avec les bonnes personnes. Il faut mettre des limites. Et tout le monde doit suivre. C’est simple. Certains pourraient dire : ‘je pensais que c’était ci ou ça’. Non, cela ne passe pas avec moi, tu dois être sur et certain. Si tu as un doute, tu peux toujours poser une question. Chacun doit savoir parfaitement ce qu’il doit faire."

Vous considérez être strict ?