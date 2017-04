Le milieu de terrain anderlechtois était frustré après la victoire de Charleroi au Parc Astrid. Découvrez toutes les réactions au micro de VooFoot.

Damien Marcq: "Ce que l'on a fait ce soir, c'est super mais il faut rester concentré pour le match de dimanche. Anderlecht est sur un nuage en ce moment après le succès face à Bruges et l'on savait que l'on devait mettre de l'intensité et les empêcher de jouer et c'est ce que l'on a vraiment bien fait. On souffre ensemble, on se bat ensemble et c'est ainsi que l'on ira chercher notre place européenne"

Leander Dendoncker: "Charleroi n'a pas mérité de gagner aujourd'hui, nous méritions lors de la deuxième période un penalty. Charleroi était bien organisé et l'on a eu du mal à trouver des solutions entre les lignes et on a pas su jouer rapidement. Nous savions que ça n'allait pas être facile et que nous devions gagner aujourd'hui pour garder la distance avec Gand et Bruges, mais voilà, on ne l'a pas fait, maintenant nous devons gagner le match de dimanche."

Hamdi Harbaoui: "Je suis content pour nous, car contre un très grand Anderlecht, on a fait un résultat ici. Il fallait bloquer les meilleurs joueurs et appliquer les consignes du coach et c'est ce que l'on a fait en empochant les trois points. Au niveau de ma suspension j'espère que je ne serai pas sévèrement sanctionné, on en saura plus demain. Ca fait toujours plaisir de retrouver son ancien employeur je dois dire!"

Nicolas Penneteau: "A l'image de notre saison, on a retrouvé nos valeurs qu'on avait un peu perdu au début des playoffs. On n'est pas la meilleure équipe du monde, mais on a le mérite de se défoncer sur le terrain. On a tous des moments plus difficiles, on est tous des humains et aujourd'hui, avec un brin de réussite et de l'envie, on est venu gagner ici. Il y a des hold-ups ainsi dans la saison et aujourd'hui, on l'a fait, car Anderlecht était supérieur à nous. Mais je suis sûr qu'ils seront champions!"

Felice Mazzu: "On a fait un match comme des hommes, les consignes d'organisation étaient presque parfaites. On s'est bien projeté vers l'avant comme il était prévu et on marque un but comme on les prépare à l'entraînement, c'est à dire en passant par les côtés. C'est un petit exploit. En phase régulière, on menait ici à la mi-temps, mais on manquait de maturité et c'est ce que je leur ai dit à la pause. On a souffert, mais on a montré des valeurs et c'est grâce à ça que l'on peut dire que l'on a mérité de gagner ici, même si footbalistiquement ce n'est peut-être pas le cas. Les supporters d'Anderlecht contesteront peut-être notre victoire mais moi, je suis vraiment fier des valeurs que mes joueurs ont montré ce soir. Quand on se jette comme on l'a fait pour sauver des ballons à l'image des défenseurs et de Penneteau, ça montre notre caractère. Notre travail a été exemplaire ce soir!

René Weiler: "Ce n'était pas bon en première mi-temps et nous avons encore encaissé. C'était mieux en deuxième période, mais on peut mieux! Il y a beaucoup de très bonnes équipes en playoffs et on peut perdre contre beaucoup d'entre elles. C'est arrivé ce soir. Tout le monde aime jouer contre nous pour tenter de nous battre et se faire de la publicité. Nous avons eu les occasions de marquer en deuxième mi-temps, mais on ne l'a pas fait. Maintenant, on doit préparer le match de dimanche. Teo ne marque pas actuellement, de temps en temps c'est comme ça. Un attaquant ne sait pas pourquoi il marque autant, puis il a des périodes où il ne marque plus durant quelques matches. Thelin a aussi eu une belle occasion en fin de match dont il savait qu'il devait la mettre au fond, mais voilà, c'est ça le foot. Maintenant, on sait que l'on doit réagir dès dimanche. Il faut aujourd'hui retenir le collectif et pas les changements que j'ai pu faire."