Leandro Trossard figure dans la sélection de Genk en vue du match de dimanche à Mouscron (20h00), en clôture de la 15e journée de la Jupiler Pro League. Trossard était indisponible depuis plusieurs semaines en raison d'une contracture aux ischio-jambiers de la cuisse droite

L'ailier a manqué, en championnat, les déplacements au Standard (1-1) et à l'Antwerp (2-4) et le choc contre le Club Bruges (1-1) ainsi que les deux duels d'Europa League face à Besiktas (victoire 2-4 et 1-1). Il avait repris l'entraînement en début de semaine, mais n'était pas encore apte à jouer jeudi en Europa League.

Trossard a inscrit 8 buts en 10 rencontres de championnat cette saison. Genk est en tête de la Jupiler Pro League avec 34 points, 3 de plus que le Club Bruges et l'Antwerp (qui a joué une rencontre de plus).