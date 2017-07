La saison débute et on parle déjà d’arbitrage. Les tests théoriques et physiques ont eu lieu pour les refs du football pro et certains ont brillé par leur absence alors que d’autres se sont loupés.

Qui s’est loupé ?

Au total, 5 arbitres sur 17 de D1A n’ont pas été acceptés. Serge Gumienny et Luc Wouters étaient absents pour cause de vacances. Ils sont considérés comme ayant échoué.

Christof Dierick et Frederik Geldhof ont manqué les tests physiques. Erik Lambrechts s’est, lui, planté aux questions de théorie.

Les juges de ligne n’ont pas fait mieux. Sans compter les blessés, 16 assistants sur 41 (dont 4 de nos 10 adjoints Fifa) n’ont pas été jugés prêts. Treize à cause du physique, 3 pour la théorie.

Au total, 24 arbitres sur 69 ne peuvent pas arbitrer en début de saison.

Quand pourront-ils arbitrer ?

Les prochains tests ont lieu le 7 septembre. D’ici là, aucun arbitre ayant loupé ses examens ou ne les ayant pas passés ne pourra arbitrer le football pro .

Trois exceptions existent : Sébastien Delferière, Lawrence Visser et Bart Vertenten. Les deux premiers sifflaient la Supercoupe et le dernier Genk-Everton. Ils ont été exemptés des tests mais devront réussir lors du prochain rendez-vous.

Que s’est-il passé ?

Pour Erik Lambrechts, la déception était grande. Il a déclaré s’être "préparé pour l’examen théorique" mais être passé "à côté" .

Les échecs physiques s’expliquent, eux, par un jour sans et par les conditions. Christof Dierick a dit être "bien à l’entraînement" mais avoir eu "les jambes lourdes au test. "

Johan Verbist, chef des arbitres, leur laissait également l’excuse du vent. "Mais ils ont également sous-estimé le fait qu’on effectuait les tests sur une pelouse synthétique et non une piste d’athlétisme."

Comment gérer les absences ?

Durant un mois, les arbitres seront en effectif réduit. Ce qui a le don d’énerver Verbist.

Il n’y aura que 12 arbitres habilités à siffler les 5 premières journées de compétition.

Une aubaine pour les stagiaires Wesley Alen et Bert Put qui ont débuté la saison dernière en PO2 .

"Ils entreront plus vite dans la tournante des arbitres" , a affirmé Verbist, qui espère toutefois voir ce problème rapidement réglé afin de ne pas risquer une pénurie après septembre.





Derby hennuyer et Gand-RSCA avec l’arbitrage vidéo

Les 10 premiers matchs avec l’arbitrage vidéo ont été annoncés.

29/07 : Eupen – Zulte-W.

05/08 : Mouscron – Charleroi

11/08 : ZulteW. – Bruges

13/08 : STVV – Standard

19/08 :W.-Beveren – Lokeren

26/08 : Genk – Malines

27/08 : Gand – Anderlecht

10/09 : Malines – Ostende

J7 : Lokeren – Antwerp

J8 : Antwerp – Courtrai