Nous sommes seulement fin décembre et Genk a déjà joué 35 rencontres cette saison. Anderlecht, La Gantoise (33) et le Club Bruges (31). Le format de la compétition et ses 40 matches minimum posent donc question. Les clubs, petits et grands, réfléchissent à un nouveau format pour 2018-2019.

Anderlecht veut 12 clubs en D1A et 12 clubs en D1B. "Cela fait 20 ans que nous sommes pour une réduction du nombre d’équipes en D1A", explique Herman Van Holsbeeck. "Un système avec 12 équipes en D1A et en D1B (NdlR : et donc logiquement des playoffs) permettrait de moins jouer mais nécessite une étape et une transition par un format à 14. Nous ne sommes pas contre les playoffs actuels mais nous nous demandons s’ils sont nécessaires au spectacle."

Les Mauves sont également pour une révision du format de la Coupe de Belgique.

Le Club Bruges veut un retour à 18 équipes sans playoffs. Bart Verhaeghe trouve qu’on joue trop et aimerait pour cela retirer les playoffs. "Nous devons valoriser la compétition. Cela amènera des trous dans le calendrier afin d’offrir plus de visibilité à la Coupe et jouer ces matches les week-ends pour amener du monde."

Le Club souhaite ainsi éviter la situation d’il y a deux ans et ne pas pouvoir se battre à fond en PO1 à cause d’un beau parcours européen dont bénéficie tout le football belge.

La Gantoise veut 14 équipes et des playoffs. Ivan De Witte est un fervent défenseur des playoffs. Un système qui a été instauré alors qu’il était à la tête de la Pro League. "Je pense que 14 clubs et des playoffs et 10 en D1B est l’idéal. On gagne 4 journées de championnat et je pense qu’un système à 14 est financièrement supportable au niveau sponsoring."

Les petits veulent deux séries de 12 avec 4 descendants. Les clubs ne jouant pas l’Europe sont davantage épargnés par la fatigue mais ne sont pas contre un nouveau format tant qu’il n’y a pas davantage de disparité financière avec les grands. On parle, par exemple, d’un système à 12 équipes dans chaque division avec 4 descendants. De quoi offrir des perspectives aux clubs de D1B. Un retour à un système classique avec 20 équipes est aussi évoqué.