Le plébiscite le plus large est revenu à Paul-José Mpoku (180 votes, contre 47 à Orlando Sa, deuxième), qui a impressionné la plupart de ses supporters lors du match à Malines. Son coup-franc sur le poteau a notamment dû plaider en sa faveur, ainsi que sa grande activité. Dodi Lukebakio a également remporté le suffrage haut la main, chez les supporters carolos. Avec ses 61 voix, il devance largement Fortuna Nurio (25 voix) et Amara Baby (22). Ce fut plus serré chez les Mauves, avec Kara (95), Trebel (80) et Hanni (70) qui se tenaient en quelques votes.