Le Ketje d’Anderlecht, le Super Zèbre de Charleroi, le Buffalo de La Gantoise, le Hurlu de Mouscron ou encore le Panda d’Eupen : les mascottes représentent le club qu’ils défendent, voire même mieux. Elles personnifient l’âme du club cher à leur cœur. Parfois raillées, souvent encouragées, elles déambulent autour des terrains et dans les tribunes afin de motiver les supporters à encourager leur équipe contre vents et marées.

Le job est bien entendu réjouissant pour celui ou celle qui l’exerce mais se révèle tout aussi éprouvant. Ce n’est pas Alain Lecomte, qui a tout connu du côté de Charleroi, dans la peau de Super Zèbre, de la descente en D2 à la remontée, qui vous dira le contraire. "Ce n’est pas si facile que cela en a l’air", déclarait-il dans la DH au moment de prendre sa retraite, en 2013. "Il fait une chaleur extrême dans le costume. Physiquement, c’est devenu trop dur pour moi. Cela me fait mal au cœur de devoir arrêter mais ce n’est tout simplement plus possible."

Pour avoir testé cette expérience surréaliste en 2012, on ne peut que confirmer ses propos. Être mascotte, ce n’est pas une sinécure ! "Il faut surtout sentir le match", relatait Alain Lecomte. "Se retourner face à la tribune et taper dans les mains quand ça chauffe. Ou alors mettre sa main à l’oreille pour lancer les chants. C’est tout un tas de petites choses. Ce sont surtout les gosses qui sont fans. Je vais souvent à des anniversaires ou à des communions. Cela fait toujours son effet."