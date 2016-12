Retour sur l'année du football belge et international.

Les tops

Leicester, la grosse bouffée d’oxygène

Avant la première journée du défunt championnat anglais, les pronostics annonçaient un titre promis à Chelsea, Manchester City ou Arsenal. Dix mois plus tard, c’est pourtant Leicester qui a brandi, pour la première fois de son histoire, le trophée de vainqueur de la Premier League. Arrivé juste avant le début de cette campagne, Claudio Ranieri est parvenu à sublimer un effectif qui, sur papier, ne comptait pas de grands noms. Au fil du temps, Riyad Mahrez et Jamie Vardy se sont illustrés comme les deux meilleurs attaquants de la compétition, grâce à des combinaisons qui ont fait plier les meilleures défenses du pays. "Notre secret, c’est que nous sommes un vestiaire très soudé. Il y a une solidarité que je n’avais jamais vue dans ma vie", disait l’entraîneur italien qui traînait, jusqu’alors, une réputation de perdant.





Avec dix points d’avance sur son plus proche poursuivant, Arsenal, Leicester a clairement mérité son sacre. Aujourd’hui, le club rencontre les plus grandes difficultés à confirmer son nouveau statut, ce qui était, bien entendu, prévisible. Leicester est parvenu à conserver ses meilleurs joueurs, hormis Ngolo Kante, mais n’occupe que la seizième place du classement général, avec trois petits points d’avance sur le premier relégable. Heureusement, la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions a sauvé les apparences.

Cristiano Ronaldo a réalisé son rêve

Avec cinquante-quatre buts, Cristiano Ronaldo a un petit peu moins marqué cette année que les précédentes. C’est dire les exploits signés depuis son arrivée au Real Madrid ! Malgré cette efficacité légèrement en baisse, l’idole portugaise vient de vivre douze derniers mois tout bonnement exceptionnels. Une troisième Ligue des Champions remportée grâce à son tir au but décisif, une Supercoupe de l’Uefa, une Coupe du Monde des clubs lui ont permis de gonfler son palmarès mais nul doute que ces victoires ne représentent rien à côté du titre de Champion d’Europe remporté, en juillet, au stade de France.





S’il n’a pas disputé un Euro incroyable, il a, tout de même, planté deux buts face à la Hongrie qui ont permis au Portugal de passer en huitièmes de finale. Durant tout le reste du tournoi, sa mentalité de gagnant a permis au reste de l’équipe de jouer en confiance et de signer un exploit que personne n’aurait osé prédire un mois plus tôt. "C’est le trophée qui me manquait. Et c’est surtout le premier pour le Portugal", dit-il. Pourtant, ce tournoi aurait pu virer au cauchemar avec une blessure qui l’a obligé à quitter le terrain après quelques minutes de jeu à peine durant la finale face à la France. Mais ses gesticulations à côté de son sélectionneur ont fait le tour des télévisions du monde entier, tout comme son émotion lorsque l’arbitre a sifflé la fin de cette rencontre.

Peut-être moins décisif qu’auparavant, Cristiano Ronaldo reste un génie. C’est d’ailleurs en 2016 qu’il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions.

Roberto Martinez a déjà convaincu… et séduit

Malgré un quart de finale, l’Euro français a été une terrible désillusion pour tous les amoureux des Diables Rouges. Aujourd’hui encore, personne n’a oublié ce match face au pays de Galles. Marc Wilmots n’est pas parvenu à tirer le maximum de ce groupe et a donc quitté son poste. Le défi était immense pour son successeur… mais Roberto Martinez l’a relevé avec brio. Malgré une entame difficile face à l’Espagne et un public qui a scandé le nom de Willie, le technicien n’a pas perdu pied et est resté fidèle à sa philosophie. Petit à petit, il a imposé sa griffe sur son noyau et lui a permis de passer un palier supplémentaire grâce à la mise en place d’un nouveau système tactique. Ce 3-4-2-1 a complètement libéré Eden Hazard et Dries Mertens, moins pris par le travail défensif, mais aussi révélé de nouvelles individualités comme Yannick Carrasco et Thomas Meunier, désormais indispensables à la bonne tenue de l’équipe nationale.

Toujours invaincu dans son groupe qualificatif, Roberto Martinez a bien conscience qu’il sera uniquement jugé lors des matches au sommet, qu’ils soient amicaux ou officiels. Mais des succès probants face à la Bosnie (4-0), par exemple, montrent qu’il est sur le bon chemin.

Les flops

Vincent Kompany s’est fait trop rare

Quinze apparitions avec Manchester City en douze mois : cette statistique résume à merveille l’année 2016 de Vincent Kompany. Le défenseur bruxellois n’a pas subitement perdu son immense talent mais a malheureusement été handicapé par de trop nombreuses blessures. Des soucis physiques au mollet, à l’aine et au genou ont perturbé un retour au plus haut niveau… qui, pour certains, s’annonce hypothétique. Plusieurs sociétés de paris ont même proposé à leur client de miser sur l’annonce de la fin de carrière du joueur en 2017. "Quand vous êtes blessé, la chose que vous apprenez, c’est qu’il ne faut pas trop spéculer, ne pas trop se projeter dans le futur", disait-il en octobre dernier, alors qu’il pensait enfin pouvoir aligner les rencontres.





Aujourd’hui, Manchester City n’a avancé aucune date quant à son retour à la compétition, ce qui semble être plus sain pour toutes les parties concernées. Les supporters des Diables Rouges ne savent donc pas encore s’ils pourront voir leur capitaine honorer une septante-troisième cap avec l’équipe nationale, même si Roberto Martinez semble apprécier son impact sur le groupe. Il l’avait d’ailleurs sélectionné en novembre dernier avec le secret espoir de lui donner un petit peu de temps face aux Pays-Bas ou contre l’Estonie. En vain car son défenseur avait, une nouvelle fois, été contraint de jeter l’éponge.

L’Euro à 24 n’a pas augmenté le niveau

Pour la première fois, l’Uefa avait permis à vingt-quatre équipes de prendre part à un Championnat d’Europe. Au final, cette idée n’a rien amené et a même diminué quelque peu l’intérêt du premier tour de la compétition. Le Portugal est ainsi parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale sans avoir remporté un seul match de son groupe (trois nuls). Une aberration totale ! Certes, quelques petites nations ont tiré leur épingle du jeu, à commencer par l’Islande et le pays de Galles. Mais ces deux pays n’ont pas obtenu leur ticket d’entrée grâce au nouveau format de la compétition car même avec un tournoi à seize, elles auraient disputé les barrages pour avoir terminé deuxièmes de leur groupe qualificatif.

Cette abondance d’équipes a également eu une incidence sur le niveau de jeu général. Pratiquement aucune rencontre n’entrera dans l’histoire du ballon rond et les supporters ont rarement eu l’occasion de s’enflammer. Seuls les Portugal - Hongrie, Belgique - Hongrie, Italie - Allemagne et France - Allemagne ont été un petit peu emballants.

Cet Euro a été également marqué par des pelouses en très mauvais état et des bagarres entre hooligans qui ont encore davantage terni l’image du football auprès du grand public. On se réjouit déjà de voir une Coupe du Monde à quarante-huit nations…





Le score de Charleroi-Standard est encore attendu…

Comment est-il possible que personne ne connaisse encore le résultat d’un match disputé le 4 décembre dernier ? C’est aussi cela la magie du football belge. Le choc entre Charleroi et le Standard a été interrompu à vingt minutes du terme à cause de jets sur le terrain de briquets et divers objets par les supporters des deux camps. L’arbitre de la rencontre, Serge Gumienny, avait donc préféré en rester là, alors que les Liégeois menaient tranquillement au score (1-3).





Depuis lors, la Chambre extraordinaire de la commission des litiges de l’Union belge a rendu son verdict : zéro point pour les deux formations et deux matches à huis clos pour le Standard. Sans surprise, les dirigeants liégeois n’ont pas accepté cette décision, estimant que ce sont les fans de Charleroi qui avaient stoppé les débats en jetant un engin en direction de Guillaume Hubert alors que le match avait déjà été arrêté une première fois. Le verdict final n’est donc pas encore connu car c’est bien la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport qui a été saisie par l’entité principautaire. Théoriquement, le résultat final de ce match devrait être connu au cours du mois de janvier pour ne pas trop polluer le sprint final de la phase classique.

Quoi qu’il arrive, tout cela n’aura pas contribuer à faire la publicité de notre football, quelle que soit la décision rendue dans les prochaines semaines.