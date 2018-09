Mouscron affronte Lokeren ce samedi soir.

Peter Maes devrait faire confiance aux mêmes joueurs qui ont poussé Bruges dans leur retranchement la semaine dernière. Geoffrey Bia n’est toujours pas prêt.

Du côté de Mouscron, on ne change pas une équipe qui gagne ! Bernd Storck reproduira-t-il l’adage ? Werner et Dussenne ne comptent que deux entraînements dans les jambes et ne sont pas repris.





Les autres matches en cours:

Eupen - Ostende 0-1

Saint-Trond - Antwerp 0-0





LE LIVE DU MATCH: