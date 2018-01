C'est par un communiqué de presse que l'Union belge annonce ce lundi après-midi que l'arbitre range les crampons.

"Ce week-end, Luc Wouters a pris la décision d’arrêter sa carrière d’arbitre avec effet immédiat" explique ce communiqué.

Le referee met en avant des agendes devenus compliqués à combiner.

"La combinaison entre son métier et les exigences sans cesse plus élevées concernant nos arbitres ont fait en sorte qu’il ne lui est plus possible de préparer et de diriger ses matches d’une façon professionnelle. Après une carrière de quinze années comme arbitre en Jupiler Pro League, dont sept en tant qu’arbitre international, Luc a décidé, en concertation avec Johan Verbist, le Coordinateur de l’Arbitrage du Football Rémunéré, de mettre fin à sa carrière."

Cette fin de carrière ne signifie toutefois pas un éloignement décisif de la sphère footballistique puisque M. Wouters envisage de s'y investir, sans toutefois qu'un rôle ait été défini.

"Luc a toutefois l’intention de rester dans le monde de l’arbitrage. Des discussions à ce sujet auront bientôt lieu avec Johan Verbist."