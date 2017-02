Six équipes sont encore concernées par la lutte au maintien : Lokeren, Saint-Trond, Eupen, Waasland-Beveren, Westerlo et Mouscron. Il faudrait malgré tout un énorme cataclysme pour que Lokeren et Saint-Trond effectuent la culbute en D1B.

La probabilité est très grande aussi pour qu’Eupen et Waasland-Beveren, tous deux à six points du REM, s’en sortent. Les Pandas ont un calendrier assez favorable. Ils reçoivent Courtrai, vont à Lokeren et à Saint-Trond puis accueillent Zulte Waregem.

Celui de Waasland-Beveren est un peu plus corsé avec un déplacement à Mouscron, puis à Courtrai avant de recevoir la Gantoise et de se déplacer à Anderlecht. Comme pour les Hennuyers, le premier match de ce quatuor sera déterminant.

Tout risque donc bien de se jouer entre Mouscron et Westerlo. Des deux formations, c’est bien celle de Campine qui possède le moins bon calendrier. Jugez plutôt : Westerlo défiera Bruges puis Ostende à domicile avant de se déplacer à Zulte Waregem puis de recevoir Genk. Toutes ces formations ont besoin de points. Que ce soit dans l’optique du titre ou d’une qualification pour les importants PO1.

Le prochain match de Mouscron rythmera probablement la suite de la saison. Les Hurlus recevront Waasland dans le seul et unique but de s’imposer. Un succès hennuyer, pour autant que Westerlo s’incline face au FC Bruges, replacerait trois équipes en trois points. Mouscron ira ensuite à La Gantoise (qui devra supporter une fameuse pression), recevra le Standard (déjà condamné aux PO2 ?) et ira à Courtrai, club situé à quinze kilomètres à peine du Canonnier.

Enfin, Mouscron a un avantage par rapport à ses adversaires. S’ils reviennent à leur hauteur, les Hurlus passeront devant au nombre de victoire.