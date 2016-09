Maes: "L’arbitre nous a battus, pas Anderlecht" (PHOTOS)

Division 1A

Peter Maes était déchaîné sur l’arbitre, aussi bien pendant le match que vingt minutes après le dernier coup de sifflet, lors de son point de presse.

"C’est l’arbitre qui nous a battus, pas Anderlecht", a-t-il sorti en préambule à sa conférence de presse.

Peter Maes n’avait pas envie de revoir les phases litigieuses à la télé. "J’ai déjà tout vu depuis mon banc. Il n’y avait pas faute d’Iddi sur Teodorczyk. Il a tout simplement réagi plus vite que lui et a fait un bloc. Puis, sur le coup franc, la balle est retombée sur le bras de Kara. Et les exclusions ? Celle de Pozuelo était risible. Tout le monde a vu qu’il a glissé avant de tacler Spajic."

Peter Maes allait loin dans ses accusations. "Ce n’est pas la première fois qu’on est défavorisés, cette saison. On a déjà refusé un penalty à Buffel et Lokeren a reçu deux penalties contre nous. Que se passe-t-il ? Est-ce qu’on joue du trop beau football ?"

Le coach de Genk veut relancer le débat sur l’arbitrage en Belgique. "Je constate qu’en Coupe d’Europe, on laisse jouer beaucoup plus. Ici, on aurait dit du mini-foot sur un grand terrain. Je ne sais pas si c’est une bonne chose pour notre football de siffler si vite et de donner des jaunes après chaque faute."

À un certain moment, Peter Maes a frotté son index et son pouce, avec lequel il aurait pu sous-entendre que l’arbitre avait été payé par Anderlecht. Le coach de Genk n’appréciait pas la question du journaliste à ce sujet. "Arretez vos insinuations. J’ai tout simplement voulu dire que l’arbitre ne sentait pas le match."

René Weiler, lui , ne s’exprimait pas trop au sujet des phases litigieuses. "Concernant la faute d’Iddi, un arbitre peut siffler, mais peut aussi ne pas siffler. Quant à Kara, je ne trouve pas qu’il a commis une faute de main. Son bras était le long de son corps. Les deux cartes rouges, elles, ont été un grand avantage pour nous."