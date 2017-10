Anderlecht mène sur le terrain de Malines (1-3) grâce à des buts de Gerkens (18e) Teodorczyk (44e) et un doublé d'Onyekuru (30e et 37e). Schoofs (34e) et Pedersen (59e) ont réduit le score

Le vendredi 13 va-t-il porter chance à Vanhaezebrouck et aux Mauves alors que le coach bruxellois fait ses grands débuts en tant que T1 ? C'est tout ce que le Parc Astrid espère, avec à long terme la perspective de redorer le blason et de retrouver le football champagne tant apprécié à Saint-Guidon.

Si le spectacle pourrait devoir attendre, le nouveau mentor des Mauves n'a pas caché ses ambitions: la victoire et rien d'autre.

Un succès qui passera par la domination de l'équipe de Yannick Ferrera, en délicatesse depuis le début de la saison et qui peine à trouver son rythme de croisière. L'enjeu est crucial pour le Malinwa et on attend un stade comble avec 17.000 fans présents ce soir dans les travées derrière les casernes.

LES COMPOS

Malines : Coosemans, Rherras, Vitas, Cocalic, De Witte, Schoofs, Croizet, Rits, Tomecak, Bandé, Ganvoula

(Banc : Moris, El Messaoudi, Matthys, Pedersen, Kolovos, Cobbaut, Kawaya)

Anderlecht : Boeckx, Kara, Deschacht, Appiah, Dendoncker, Gerkens, Trebel, Kums, Hanni, Teodorczyk, Onyekuru

(Banc : Sels ou De Jong, Sa, Stanciu, Chipciu, Bruno, Beric, Obradovic, Harbaoui)





NOTRE DIRECT COMMENTE