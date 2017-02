La Commission d'évocation de l'Union belge de football a considéré comme non fondé le recours du club de Malines dans le dossier du match l'ayant opposé à Genk le 2 octobre dernier. La Commission estime que les organes disciplinaires ayant traité ce dossier n'ont commis aucune faute de procédure.

Le 2 octobre, Malines s'est incliné 2-1 à Genk au terme de la rencontre comptant pour la 9e journée du championnat. A la 19e, l'arbitre Luc Wouters s'est trompé de joueur au moment de donner carton rouge: il a exclu le défenseur Laurens Paulussen pour une faute de main dans le rectangle commise par Mats Rits.

Malines s'est estimé lésé et a déposé plainte auprès de la fédération. Mais comme le Bureau Arbitrage et la commission des litiges ont rejeté la demande de rejouer le match, Malines est allé en évocation sous prétexte qu'un certain nombre d'erreurs de procédure avaient été commises.

Malines peut encore faire examiner le fond de l'affaire par la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS). A quatre journées de la fin de la saison régulière, le verdict final est d'une grande importance pour les deux équipes dans la lutte pour la qualification pour les play-offs 1.

Malines occupe pour l'heure une 6e place qualificative avec 41 points juste devant... Genk, 41 points également après 26 journée de championnat.