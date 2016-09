Pas encore de révolution Ferrera à Malines

Malines

Le destin est parfois ainsi fait. Alors qu’il avait dirigé son premier match à la tête des Zèbres le 28 juillet 2012 face à… Malines, c’est face à Charleroi que Yannick Ferrera débutait son ère malinoise vendredi soir.

Onze jours après avoir reçu son C4 du côté du Standard, le coach de 35 ans avait décidé de ne pas faire de révolution dans le onze du KaVé. Par rapport à la dernière équipe de départ d’Aleksandar Jankovic, à Westerlo (1-2), le 27 août dernier (Caluwé avait assuré la transition face à Saint-Trond), seul Kolovos et Vitas, blessé de dernière minute, ne débutaient pas, laissant leur place à Paulussen et De Witte. "Ce qui a été mis en place est bon et je vais essayer de le rendre encore meilleur", avait-il précisé il y a quelques jours.

Le système de jeu subissait, lui, un léger lifting. Alors que Felice Mazzù s’était demandé si Malines évoluerait au Mambourg avec 3 ou 5 défenseurs, Ferrera en titularisait… 4 : Paulussen, Cocalic, De Witte et Bjeclica. Tactiquement, l’animation ressemblait à celle que le technicien utilisait au Standard, avec un 4-2-3-1 où Croizet jouait en soutien de Verdier.

Sur le terrain , les joueurs malinois ont semblé avoir besoin de temps pour s’adapter à leur nouveau coach. Durant toute la rencontre, où ils ont énormément subi le jeu face à des Zèbres conquérants mais inefficaces.

Pour véritablement voir la patte Ferrera, qui a été chambré par le public carolo à quelques reprises, on attendra donc quelques semaines. Les rencontres face à Zulte-Waregem, Genk et Ostende permettront d’y voir un peu plus clair sur ce qu’est amené à devenir le Malines de Yannick Ferrera.