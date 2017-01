Le FC Malines a décidé mardi de se passer des services de Yohan Croizet pour le déplacement de mercredi à Saint-Trond lors de la 23e journée de Jupiler Pro League. L'attaquant français de 24 ans a été écarté pour raisons disciplinaires.

Yannick Ferrera, entraîneur du 'Kavé', s'est exprimé sur la suspension temporaire de son joueur en conférence de presse. "Dimanche dernier, lors de son remplacement contre Westerlo (1-2), il a été coupable d'un écart d'un conduite. Personne n'est plus important que le club, les supporters, le staff ou la direction. J'ai décidé, conjointement avec mon staff, de ne pas sélectionner Yohan Croizet pour le déplacement de mercredi à Saint-Trond. Espérons que cela lui serve de leçon", a expliqué Ferrera.

Le joueur, auteur de 3 buts et 2 assists en championnat, s'est excusé sur Twitter. "Je tiens à préciser que cette sanction est normale, j'ai eu un comportement inapproprié devant le groupe. Je me suis excusé auprès de l'équipe et du staff. Le club et les supporters peuvent compter sur moi. Pour finir, le coach et moi ne sommes pas du tout en froid. Je serai de tout cœur avec équipe mercredi", a twitté le Français.