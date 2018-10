Enchaîner une série de victoires. Tel est l'objectif de Charleroi, ce vendredi, au Cercle de Bruges (20h30). Dans une spirale positive depuis la fin du mercato (8 sur 12 et une qualification en Coupe), les Zèbres veulent continuer sur leur lancée et se rapprocher du top 6.





"Gagner serait évidemment idéal d'autant qu'il y a la trêve internationale derrière. Mentalement, c'est important. Car avec une petite série, on pourrait relancer complètement la saison", indiquait Felice Mazzù en conférence de presse, ce vendredi.





Pour ce déplacement au stade Jan Breydel, le coach carolo sera privé de Nurio, blessé (élongation) mais aussi d'Ilaimaharitra et Perbet, suspendus.





Dorian Dervite fait, par contre, bien partie de la sélection. Touché au genou depuis la semaine dernière, le défenseur français va mieux. « Il a fait les soins nécessaires et s'est entraîné normalement hier et aujourd'hui », précisait le coach carolo, qui doit également faire face à l'absence d'Angella et Zajkov, touchés respectivement au genou et à la cuisse.





La sélection : Baume, Riou, Penneteau, Willems, Marinos, Gholizadeh, Benavente, Rodes, Grange, Osimhen, Bruno, Dervite, Martos, Henen, Hendrickx, Busi, Diandy, Noorafkan, Dessoleil, Niane.





Suspendus : Perbet, Ilaimaharitra.





Blessés : Nurio, Angella, Zajkov.





Non sélectionné : Mandanda.