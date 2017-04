Felice Mazzu estime que le fait que l'arbitre ait accordé le penalty est une chance pour Ostende et les autres équipes car les écarts se resserrent.

Damien Marcq : "La balle part en deuxième zone il me pousse et effectivement je tire son maillot mais on ne joue même pas l'action, on ne sait même poas jouer la balle mais voilà maintenant il a sifflé.? Je suis dégouté et déçu que cela s'est passé d'une telle manière car voilà je suis sûr qu'à 11 contre 11 on aurait su tenir le 0 ce soir. Maintenant il faut bien se reposer et j'ai confiance en mon groupe pour le match face à Bruges."

Sébastien Siani : "Aujourd'hui c'était vraiment important de gagner car c'était vraiment notre dernière chance pour pouvoir espérer encore quelque chose dans ces play-off. Maintenant je marque le penalty mais c'est normal c'est une chose que tu ne peux jamais rater et il nous donne les trois points donc c'est le plus important. On savait que Charleroi n'était pas une équipe facile à jouer mais nous sommes restés bien oragnisés et c'est le principal"

Clinton Mata : "On est tous déçus car nous étions bien dans le match mais voilà maintenant on repart d'ici avec 0 points. On a eu quelques opportunités pour mettre le ballon au fond mais ce n'est pas une excuse il faut accepter la défaite. Avec la fatigue en plus c'est le caractère qui joue ainsi que le mental de chacun. L'objectif est vraiment de conserver notre 4ème place dès à présent."

Landry Dimata : "Ça a été très très long avant d'avoir cette victoire et maintenant qu'on l'a, c'est une véritable délivrance pour nous. C'est une bonne affaire pour nous car maintenant on se relance, on verra lors du prochain match si l'on sait se relancer aussi en sortant un beau match comme aujourd'hui. C'est possible pour moi d'atteindre la barre des 15 buts, j'ai plusieurs paris en cours dont un à 13 buts avec le coach en équipe nationale Verheyen donc je pourrai peut-être bientôt sortir le champagne."

Felice Mazzu : "Il n'y a pas d'excuses à trouver, aucune équipe n'arrivait à se créer d'occasions, après notre match face à Anderlecht je trouve que l'on était bien en place, on n'a pas laissé la moindre occasion à Ostende jusqu'à ce qu'il y ait ce penalty. On a eu l'occasion d'égaliser par après avec Tainmont mais on ne l'a pas fait. Je ne sais pas si maintenant dans le règlement on peut siffler un penalty dans une autre zone. Maintenant l'arbitre a pris sa décision de siffler et tant mieux pour Ostende et les autres équipes de playoffs vu que l'écart se resserre désormais. On respecte la décision mais voilà. Si Tainmont avait fait le bon choix en contre on serait reparti avec un point, maintenant les choses on les connaît on ne va pas revenir là-dessus."

Yves Vanderhaeghe : "Aujourd'hui nous gagnons cette rencontre, on a fait ce que l'on avait à faire en prenant les 3 points car Charleroi avait quand même beaucoup d'avance sur nous, ça soulage. On est a deux points d'eux maintenant, il reste 4 matches et on doit aller jusqu'au bout en donnant tout. Je suis vraiment content avec la victoire et aussi qu'on ait gardé le zéro derrière aussi. Maintenant on ne doit rien lâcher et faire comme Charleroi lorsqu'on ira à Anderlecht. On a eu du mal à se créer des occasions et la preuve on marque sur penalty."